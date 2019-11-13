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Вавришу дозволили будувати висотки в Києві, попри порушення, -Bihus.info

Новини » Політика     13.11.2019 - 09:08
Вавришу дозволили будувати висотки в Києві, попри порушення, -Bihus.info
Фото: Андрій Вавриш (2 facebook com vavrysh andrey)

Андрію Вавришу дозволили будувати висотки, попри відсутність необхідної документації

Київський забудовник, друг глави Офісу президента Андрія Богдана, Андрій Вавриш отримав дозвіл будувати висотки на Печерську в Києві попри порушення і відсутність необхідної документації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування Bihus.info.

Журналісти встановили, що ділянка площею в 2,3 гектари розташована на Вільшанській, 2-6. У частині документів збільшена реальна площа орендованої ділянки вдесятеро - з 2,3 гектара до 23-х.

Повідомляється, що спочатку компанія МК 8, якою керує працівник Вавриша, взяла її в суборенду, а потім Державна архітектурно-будівельній інспекція видала їй дозвіл для будівництва першої черги житлового комплексу. Втім, ця ділянка значиться зоною середньої забудови, тобто призначена для будинків максимум на 8 поверхів.

Більше того, ідеться про зсувонебезпечний схил, тобто будувати тут небезпечно.

Відзначимо, раніше Зеленський відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе в День Незалежності. За його словами, глава ОП не повинен був гуляти в Сен-Тропе в День Незалежності.

За даними журналістів, Богдан на День Незалежності був на святкуванні весілля Андрія Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції. Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента в "Український дім".

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підозрює екс-нардепа Максима Микитася в незаконній легалізації більше 200 млн гривень. Слідчі стверджують, що він використовував підставних осіб і підробив документи для отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва.

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Новини України Андрій ВавришзастройкаАндрій Богдан
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