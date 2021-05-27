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Есть другой термин: в Пентагоне отказались называть Россию врагом

Автор: Игорь Литвиненко

Соединенные Штаты Америки не считают Российскую Федерацию "врагом". При этом в Пентагоне заявили, что для России используется другой термин.

Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Так один из журналистов задал Кирби вопрос о том, какова позиция Пентагона относительно прошедших недавно в Сербии совместных учений сербских и российских военных. При этом корреспондент заявил, что "Сербия, которая является членом программы НАТО "Партнерство ради мира", ведет учения с врагом".

"Никто не заклеймил Россию врагом. Это не та фраза, которую мы бы использовали для обозначения России", - заявил представитель Пентагона.

Он добавил, что предпочел бы "двум суверенным странам самим говорить о своих учениях и двусторонних отношениях".

"Мы ценим Сербию как участника программы "Партнерство ради мира" и, безусловно, ценим наш вклад в Альянс", - отметил Кирби.

Напомним, в середине марта президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот "заплатит за вмешательство в выборы".

Позже появились разговоры о подготовке встречи между Путиным и Байденом. Такая встреча запланирована на 16 июня в Женеве. В Белом доме считают, что они жизненно важна для интересов США.

На фоне этого Байден заявил, что считает непродуктивными санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Также в США заявили, что не видят "российского следа" в ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси.

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