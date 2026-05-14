Другому фігуранту справи "Династія" обрано запобіжний захід

Зазначається, що фігурант має упродовж п’яти днів внести заставу, прибувати до суду та детективів, не залишати Київ і здати закордонний паспорт. За словами його адвоката, Опальчук не має таких грошей, тому цю суму "будуть збирати".

Опальчук отримав підозру від НАБУ та САП у справі про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна, пов'язаній із ЖБК "Династія". При цьому фігурант стверджує, що не знайомий із бізнесменом Тимуром Міндічем і не мав з ним жодних контактів.

Що відомо про Опальчука

За даними САП, фігурант та його партнерка Лілія Лисенко протягом серпня 2020 - липня 2025 років перерахували понад 51 млн гривень на рахунки кооперативу "Сонячний берег". Слідство вважає, що ці кошти використовувалися для будівництва резиденцій у "Династії".

Прокурорка зазначила, що Опальчук спрямував на ці цілі 89% усіх своїх офіційних доходів, а Лисенко - 58%. Окрім пайових внесків, фігуранти внесли ще 15 мільйонів гривень нібито за поставку товарів, хоча офіційно працювали в іншій компанії.

Слідство також пов'язує Опальчука та Лисенко з колишнім віцепрем'єр-міністром Олексієм Чернишовим, який фігурує у матеріалах справи під псевдонімом "Че Гевара".

Зазначається, що для відмивання готівки фігурант ймовірно використовував штучні операції з цінними паперами. Зокрема, лише за один тиждень чотири такі операції принесли йому 5,5 млн гривень прибутку.

Справа "Династія"

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП розкрили деталі справи "Династія" - будівництва елітних котеджів під Києвом. Воно фінансувалося двома шляхами: частково через підставний житлово-будівельний кооператив, частково - готівкою, отриманою злочинним шляхом.