Второй сбой за три дня: в ПриватБанке снова не работает безналичная оплата

В ПриватБанке 18 августа вторично через три дня произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах с безналичной оплатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк .

В ПриватБанке сообщили о технических проблемах в работе нескольких сервисов. Специалисты банка уже работают над их восстановлением.

"Друзья, у нас техническая сложность – не работают сейчас несколько сервисов", – говорится в сообщении банка.

В ПриватБанке отметили, что постепенно возобновляют стабильную работу систем. О полном обновлении сервисов обещают сообщить дополнительно.

В то же время, пользователи в сети сообщают о проблемах с безналичной оплатой. В частности, часть клиентов не может рассчитаться картами во время покупок.