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Главная » Жизнь » Общество

Второй сбой за три дня: в ПриватБанке снова не работает безналичная оплата

18:12 18.08.2026 Вт
1 мин
Клиенты банка снова жалуются на проблемы при оплате покупок
aimg Мария Науменко
Второй сбой за три дня: в ПриватБанке снова не работает безналичная оплата Фото: отделение ПриватБанка (Getty Images)
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В ПриватБанке 18 августа вторично через три дня произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах с безналичной оплатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк.

В ПриватБанке сообщили о технических проблемах в работе нескольких сервисов. Специалисты банка уже работают над их восстановлением.

"Друзья, у нас техническая сложность – не работают сейчас несколько сервисов", – говорится в сообщении банка.

В ПриватБанке отметили, что постепенно возобновляют стабильную работу систем. О полном обновлении сервисов обещают сообщить дополнительно.

В то же время, пользователи в сети сообщают о проблемах с безналичной оплатой. В частности, часть клиентов не может рассчитаться картами во время покупок.

Это уже не первый сбой в работе ПриватБанка за последние дни.

Напомним, 15 августа украинцы по всей стране столкнулись с проблемами во время безналичной оплаты. В магазинах и супермаркетах платежи банковскими картами и через POS-терминалы могли не проходить или обрабатывались с задержкой.

Из-за сбоя в торговых точках образовывались очереди. В редких случаях деньги списывались со счета, однако сама операция не завершалась.

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