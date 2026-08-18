Второй сбой за три дня: в ПриватБанке снова не работает безналичная оплата
В ПриватБанке 18 августа вторично через три дня произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах с безналичной оплатой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк.
В ПриватБанке сообщили о технических проблемах в работе нескольких сервисов. Специалисты банка уже работают над их восстановлением.
"Друзья, у нас техническая сложность – не работают сейчас несколько сервисов", – говорится в сообщении банка.
В ПриватБанке отметили, что постепенно возобновляют стабильную работу систем. О полном обновлении сервисов обещают сообщить дополнительно.
В то же время, пользователи в сети сообщают о проблемах с безналичной оплатой. В частности, часть клиентов не может рассчитаться картами во время покупок.
Это уже не первый сбой в работе ПриватБанка за последние дни.
Напомним, 15 августа украинцы по всей стране столкнулись с проблемами во время безналичной оплаты. В магазинах и супермаркетах платежи банковскими картами и через POS-терминалы могли не проходить или обрабатывались с задержкой.
Из-за сбоя в торговых точках образовывались очереди. В редких случаях деньги списывались со счета, однако сама операция не завершалась.