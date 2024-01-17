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Другий у світі. У Києві відкриють GovTech-центр: що це та навіщо

Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (t.me/zedigital)
Автор: Каріна Левицька

Організатори Всесвітнього економічного форуму відкривають другий у світі GovTech-центр. Це планують зробити в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Підписав угоду про урядовий технологічний центр з президентом форуму Бьорге Бренде та керівним директором Джеремі Юргенсом", - повідомив Федоров.

За його даними, GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок.

Ба більше, міністр зауважив, що завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні.  

Перший центр найближчим часом запрацює в Берліні. Україна стане другою країною у світі, де відкриють таку платформу.

"Це доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій та технологій в Україні. Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації урядів і держав", - сказав він.

Нагадаємо, минулого року віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виступив у Європарламенті, де представив візію української цифрової демократії та розповів про шлях діджиталізації, філософію Дії та довіру українців до застосунку. 

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Михайло Федоров