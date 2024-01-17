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Второй в мире. В Киеве откроют GovTech-центр: что это и зачем

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (t.me/zedigital)
Автор: Карина Левицкая

Организаторы Всемирного экономического форума открывают второй в мире GovTech-центр. Это планируют сделать в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Подписал соглашение о правительственном технологическом центре с президентом форума Бьорге Бренде и управляющим директором Джереми Юргенсом", - сообщил Федоров.

По его данным, GovTech-центр будет заниматься цифровой трансформацией правительства, развитием электронного управления и цифровых навыков.

Более того, министр отметил, что благодаря центру украинские стартаперы и инноваторы смогут обмениваться опытом с иностранными партнерами и ускорять цифровые реформы в Украине.  

Первый центр в ближайшее время заработает в Берлине. Украина станет второй страной в мире, где откроют такую платформу.

"Это доказывает, что международные партнеры высоко оценивают развитие инноваций и технологий в Украине. Постепенно мы становимся глобальными лидерами цифровой трансформации правительств и государств", - сказал он.

Напомним, в прошлом году вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил в Европарламенте, где представил видение украинской цифровой демократии и рассказал о пути диджитализации, философии Действия и доверии украинцев к приложению.

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Михаил Федоров