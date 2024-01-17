ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Другий у світі. У Києві відкриють GovTech-центр: що це та навіщо

Київ, Середа 17 січня 2024 19:24
UA EN RU
Другий у світі. У Києві відкриють GovTech-центр: що це та навіщо Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (t.me/zedigital)
Автор: Каріна Левицька

Організатори Всесвітнього економічного форуму відкривають другий у світі GovTech-центр. Це планують зробити в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Підписав угоду про урядовий технологічний центр з президентом форуму Бьорге Бренде та керівним директором Джеремі Юргенсом", - повідомив Федоров.

За його даними, GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок.

Ба більше, міністр зауважив, що завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні.

Перший центр найближчим часом запрацює в Берліні. Україна стане другою країною у світі, де відкриють таку платформу.

"Це доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій та технологій в Україні. Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації урядів і держав", - сказав він.

Нагадаємо, минулого року віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виступив у Європарламенті, де представив візію української цифрової демократії та розповів про шлях діджиталізації, філософію Дії та довіру українців до застосунку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров
NEWS
Пакет на 50 мільярдів. Як ЄС домовляється щодо України та чи позбавлять Орбана права вето
Пакет на 50 мільярдів. Як ЄС домовляється щодо України та чи позбавлять Орбана права вето
DAILY
"Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату