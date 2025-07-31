Другий шанс для вступу в магістратуру: 1 серпня відкривають реєстрацію на спецсесію ЄВІ

Хто може зареєструватися

Реєстрація відкрита для:

тих, хто вже був зареєстрований на основну чи додаткову сесію ЄВІ, але не взяв участі;

охочих скласти іспит повторно;

тих, хто взагалі не реєструвався раніше.

Як зареєструватися

Щоб взяти участь у спецсесії, необхідно звернутися до приймальної комісії будь-якого закладу вищої освіти. Це можна зробити особисто або дистанційно. Під час реєстрації потрібно вказати населений пункт, де ви плануєте проходити ЄВІ.

В УЦОЯО наголошують, що навіть якщо ви вже брали участь у ЄВІ цьогоріч, повторна участь передбачає повторну реєстрацію та отримання нового екзаменаційного листка.

Після реєстрації потрібно:

отримати екзаменаційний листок у приймальній комісії - це обов’язковий документ для допуску до тестування;

оплатити участь у спецсесії - до 13 серпня включно, вартість - 1176 гривень (з ПДВ);

слідкувати за зарахуванням коштів у своєму кабінеті учасника на сайті УЦОЯО, платіж мають обробити протягом трьох робочих днів.

Якщо ви здійснили оплату, але не бачите її в системі, зверніться до УЦОЯО для з’ясування причин. Важливо вказувати точні дані - ПІБ, номер листка тощо. Інакше реєстрацію можуть анулювати, а екзаменаційний листок стане недійсним.