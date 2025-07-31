Второй шанс для поступления в магистратуру: 1 августа открывают регистрацию на спецсессию ЕВЭ

С 1 по 8 августа продлится регистрация на специально организованную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступления в магистратуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Кто может зарегистрироваться

Регистрация открыта для:

тех, кто уже был зарегистрирован на основную или дополнительную сессию ЕВЭ, но не принял участия;

желающих сдать экзамен повторно;

тех, кто вообще не регистрировался ранее.

Как зарегистрироваться

Чтобы принять участие в спецсессии, необходимо обратиться в приемную комиссию любого учреждения высшего образования. Это можно сделать лично или дистанционно. При регистрации нужно указать населенный пункт, где вы планируете проходить ЕВЭ.

В УЦОКО отмечают, что даже если вы уже участвовали в ЕВЭ в этом году, повторное участие предусматривает повторную регистрацию и получение нового экзаменационного листа.

После регистрации нужно:

получить экзаменационный лист в приемной комиссии - это обязательный документ для допуска к тестированию;

оплатить участие в спецсессии - до 13 августа включительно, стоимость - 1176 гривен (с НДС);

следить за зачислением средств в своем кабинете участника на сайте УЦОКО, платеж должны обработать в течение трех рабочих дней.

Если вы произвели оплату, но не видите ее в системе, обратитесь в УЦОКО для выяснения причин. Важно указывать точные данные - ФИО, номер листка и тому подобное. Иначе регистрацию могут аннулировать, а экзаменационный лист станет недействительным.