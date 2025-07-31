Второй шанс для поступления в магистратуру: 1 августа открывают регистрацию на спецсессию ЕВЭ
С 1 по 8 августа продлится регистрация на специально организованную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступления в магистратуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Кто может зарегистрироваться
Регистрация открыта для:
- тех, кто уже был зарегистрирован на основную или дополнительную сессию ЕВЭ, но не принял участия;
- желающих сдать экзамен повторно;
- тех, кто вообще не регистрировался ранее.
Как зарегистрироваться
Чтобы принять участие в спецсессии, необходимо обратиться в приемную комиссию любого учреждения высшего образования. Это можно сделать лично или дистанционно. При регистрации нужно указать населенный пункт, где вы планируете проходить ЕВЭ.
В УЦОКО отмечают, что даже если вы уже участвовали в ЕВЭ в этом году, повторное участие предусматривает повторную регистрацию и получение нового экзаменационного листа.
После регистрации нужно:
- получить экзаменационный лист в приемной комиссии - это обязательный документ для допуска к тестированию;
- оплатить участие в спецсессии - до 13 августа включительно, стоимость - 1176 гривен (с НДС);
- следить за зачислением средств в своем кабинете участника на сайте УЦОКО, платеж должны обработать в течение трех рабочих дней.
Если вы произвели оплату, но не видите ее в системе, обратитесь в УЦОКО для выяснения причин. Важно указывать точные данные - ФИО, номер листка и тому подобное. Иначе регистрацию могут аннулировать, а экзаменационный лист станет недействительным.
Напомним, 29 июля 2025 года стартовала дополнительная сессия ЕВЭ и ЕФВЭ для поступления в магистратуру. Испытания продлятся до 18 августа. Участникам советуют заранее подготовить документы, приглашения и маршрут, чтобы не опоздать и не потерять шанс. Результаты появятся до 22 августа в кабинетах участников.
Также РБК-Украина писало, что в Украине подали уже более 669 тысяч заявлений на поступление в вузы, больше всего - в Киеве и Львове. Лидер по количеству заявлений - ЛНУ им. Франко. Самые популярные специальности - "право", "менеджмент" и "филология", хотя рынок перенасыщен этими специальностями. Подача заявлений продлится до 1 августа.
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