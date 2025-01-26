Другий раз за тиждень. Чому важливі удари Сил оборони по Рязанському НПЗ

Фото: у Силах безпілотних систем розповіли про важливість ударів по Рязанському НПЗ (wikipedia.org)

Рязанський нафтопереробний завод є одним з чотирьох найбільших НПЗ у Росії. Тому удари по підприємству важливі для порушення логістики окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Як зазначають військові, АТ "Рязанська нафтопереробна компанія" є найбільшим НПЗ у Центральному федеральному окрузі з потужністю переробки 17,1–18,8 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє широкий спектр продукції: бензини (А-92, А-95, А-98, А-100), дизельне пальне, авіаційне паливо ТС-1, скраплені гази, бітум і мазути. Загалом НПЗ щорічно виготовляє близько 840 тис. тонн авіаційного керосину ТС-1, що становить 8,4% від загального обсягу видобутку цієї продукції в Росії. "Втрата такого ресурсу - це суттєвий удар по логістиці та забезпеченню російських військових операцій", - констатують у Силах безпілотних систем.