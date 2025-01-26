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Второй раз за неделю. Почему важны удары Сил обороны по Рязанскому НПЗ

Россия, Воскресенье 26 января 2025 13:51
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Второй раз за неделю. Почему важны удары Сил обороны по Рязанскому НПЗ Фото: в Силах беспилотных систем рассказали о важности ударов по Рязанскому НПЗ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из четырех крупнейших НПЗ в России. Поэтому удары по предприятию важны для нарушения логистики оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Как отмечают военные, АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" является крупнейшим НПЗ в Центральном федеральном округе с мощностью переработки 17,1-18,8 млн тонн нефти в год.

Завод производит широкий спектр продукции: бензины (А-92, А-95, А-98, А-100), дизельное топливо, авиационное топливо ТС-1, сжиженные газы, битум и мазуты.

В целом НПЗ ежегодно производит около 840 тыс. тонн авиационного керосина ТС-1, что составляет 8,4% от общего объема добычи этой продукции в России.

"Потеря такого ресурса - это существенный удар по логистике и обеспечению российских военных операций", - констатируют в Силах беспилотных систем.

Атаки на Рязанский НПЗ

Украинские Силы обороны дважды за неделю ударили по Рязанскому НПЗ. В ночь на 26 января были атакованы объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании". Она вовлечена в обеспечение группировки оккупантов в Украине.

Местные жители слышали полтора десятка "хлопков" за 15 минут. После атаки зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.

Добавим, что в ночь на 24 января был нанесен первый удар по Рязанскому НПЗ. Тогда из-за атаки вспыхнули минимум три резервуара, также важный цех был охвачен пожаром.

Добавим, что до этого было известно о еще двух атаках на Рязанский НПЗ - в марте и мае 2024 года.

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