Другий раз на день. Росіяни знову збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

"У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. До двох фрегатів додався один малий ракетний корабель. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може досягати 24 одиниць", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Зазначається, що рівень ракетної загрози – надзвичайно високий, тому українців закликають бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Армія РФ давно не використала "Калібри"

Вчора ввечері, 31 січня, окупанти вивели у Чорне море надводні ракетоносії, спостерігався надзвичайно високий рівень ракетної загрози. Станом на 20:00 у Чорному морі знаходилося 13 кораблів росіян. Ворог завів у пункт базування підводний ракетоносій, але вивів на чергування два фрегати.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповідала, що росіяни давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні. Це може бути пов'язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускаються ці ракети, а також спробами "приспати" пильність українців.

Згідно з останніми даними Повітряних сил ЗСУ, Росія має близько 900 високоточних далекобійних ракет.