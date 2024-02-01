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Другий раз на день. Росіяни знову збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Фото: росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдруге за день збільшили кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі, рівень ракетної загрози – надзвичайно високий.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. До двох фрегатів додався один малий ракетний корабель. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може досягати 24 одиниць", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Зазначається, що рівень ракетної загрози – надзвичайно високий, тому українців закликають бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Армія РФ давно не використала "Калібри"

Вчора ввечері, 31 січня, окупанти вивели у Чорне море надводні ракетоносії, спостерігався надзвичайно високий рівень ракетної загрози. Станом на 20:00 у Чорному морі знаходилося 13 кораблів росіян. Ворог завів у пункт базування підводний ракетоносій, але вивів на чергування два фрегати.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповідала, що росіяни давно не застосовували "Калібри" для ударів по Україні. Це може бути пов'язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускаються ці ракети, а також спробами "приспати" пильність українців.

Згідно з останніми даними Повітряних сил ЗСУ, Росія має близько 900 високоточних далекобійних ракет.

 

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