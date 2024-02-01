Второй раз за день. Россияне снова увеличили количество ракетоносителей в Черном море

"В Черном море враг увеличил количество ракетоносителей. К двум фрегатам добавился один малый ракетный корабль. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 единиц", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высокий, потому жителей Украины призывают быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Армия РФ давно не использовала "Калибры"

Вчера вечером, 31 января, оккупанты вывели в Черное море надводные ракетоносители, наблюдался чрезвычайно высокий уровень ракетной угрозы. По состоянию на 20:00, в Черном море находилось 13 кораблей россиян. Враг завел в пункт базирования подводный ракетоноситель, но вывел на дежурство два фрегата.

Напомним, недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что россияне давно не применяли "Калибры" для ударов по Украине. Это может быть связано со сложностью обслуживания тех агрегатов, из которых выпускаются эти ракеты, а также попытками "усыпить" бдительность украинцев.

Согласно последним данным Воздушных сил ВСУ, Россия имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.