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В Буркина-Фасо военные устроили беспорядки и требуют отставки президента

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Буркина-Фасо, Понедельник 24 января 2022 04:59
В Буркина-Фасо военные устроили беспорядки и требуют отставки президента Фото: в Буркина-Фасо военные устроили беспорядки и требуют отставки президента (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Военные устроили беспорядки в Буркина-Фасо. Они потребовали отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSI.

Сейчас лидер государства находится под охраной жандармерии.

Около резиденции президента Буркина-Фасо в столице прогремели выстрелы. С 23 января на всей территории страны действует комендантский час.

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти. Во главе группы стоят молодые офицеры.

В последние несколько месяцев президент Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны.

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