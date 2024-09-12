Другий фронт та поразка РФ: експерт розповів, що необхідно для закінчення війни восени

Росія вже виснажена і не може воювати на рівні 2022-2023 років. Але російська влада в певнена, що утримає українські території і зможе захопити ще.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
За його словами, наразі російська влада не зупиниться на умовах президента Володимира Зеленського. Однак Росію все ж можна змусити капітулювати.
"Для цього має щось статися і це не дипломатичний шлях. Можливо, відкриття нового фронту за умови, що союзники вступляться за Україну. Але це нереальний план", - наголосив він.
На думку Коваленка, для того, щоб зупинити агресію восени, необхідно протягом найближчих місяців завдати такої поразки Росії, від якої вона не зможе оговтатися. Але навряд чи щось схоже вдасться зробити в зоні бойових дій.
"Це міг би бути прорив на Крим з оточенням великої кількості військ на лівобережній частині Херсонської області, знищення логістики та ізоляція півострова. Що стало б справжнім стресом для РФ. Варіанти можуть бути різні, але дуже важко сказати, який можуть використати", - вважає Коваленко.
Однак постає питання у тому - чи зможе Україна відкрити та повноцінно тримати ще один фронт. Адже як показала операція ЗСУ у Курській області, яка триває вже понад місяць, Росія ймовірно перекинула туди частину військ з України. Зокрема, за словами Зеленського, Росія перекинула до Курська з України 60 тисяч військових.
При цьому російський диктатор Володимир Путін доручив військово-політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня. Але вони повинні зробити це не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ в Україні.
Щодо прориву ЗСУ на фронті в Україні, то наразі відомо, що російські окупанти кидають на штурми підрозділи з дуже низькою підготовкою. Зокрема, така ситуація спостерігається у місті Вовчанськ, Харківської області. Хоча наприкінці серпня заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив, що українські військові відтіснили окупантів в Харківській області і там велися стабілізаційні бої.
Детально про те, що відомо про план перемоги президента Володимира Зеленського та чи може війна з РФ закінчитися вже восени - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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