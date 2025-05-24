Другий день обміну: повернули 27 захисників Маріуполя, з деяких частин - звільнили вперше

У другий день обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" в Україні повернулися 307 захисників. Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Сил тероборони, дронщики Сил безпілотних систем, а також воїни Державної прикордонної служби та Нацгвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

"У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 захисників Маріуполя. Усі 307 визволених оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу", - йдеться у повідомленні.

Загалом додому повернулися українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Наймолодшому звільненому - 25, найстаршому - 61 рік. Серед звільнених є поранені та хворі.