Второй день обмена: вернули 27 защитников Мариуполя, из некоторых частей - освободили впервые

В Украину во второй день большого обмена вернули 27 защитников Мариуполя. Также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Во второй день обмена пленными в формате "1000 на 1000" в Украину вернулись 307 защитников. Это военнослужащие ВСУ, в частности Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Сил теробороны, дронщики Сил беспилотных систем, а также воины Государственной пограничной службы и Нацгвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.
"В нынешнем обмене возвращаются на Родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава", - говорится в сообщении.
Всего домой вернулись украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Самому молодому освобожденному - 25, самому старшему - 61 год. Среди освобожденных есть раненые и больные.
Сегодня, 24 мая, состоялся второй этап масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000". Домой вернули 307 украинских воинов.
Всего за два дня из российского плена уже вернули 697 украинцев. Накануне в первый день обмена освободили 390 человек - 270 военных и 120 гражданских. Домой вернулись бойцы Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, Нацгвардии и пограничники.
Больше о вчерашнем обмене - читайте в эксклюзивном репортаже РБК-Украина.
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