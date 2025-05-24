Второй день обмена: вернули 27 защитников Мариуполя, из некоторых частей - освободили впервые

Во второй день обмена пленными в формате "1000 на 1000" в Украину вернулись 307 защитников. Это военнослужащие ВСУ, в частности Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Сил теробороны, дронщики Сил беспилотных систем, а также воины Государственной пограничной службы и Нацгвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

"В нынешнем обмене возвращаются на Родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава", - говорится в сообщении.

Всего домой вернулись украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Самому молодому освобожденному - 25, самому старшему - 61 год. Среди освобожденных есть раненые и больные.