Другими жертвами в авиакатастрофе на Прикарпатье оказались граждане США

Согласно сообщению, погибшие пассажиры самолета были хасидами, которые прибыли с группой других людей на отдых на Прикарпатье.

Как отмечает пресс-служба ОEОУ, трое погибших пассажиров самолета оказались гражданами США.

Заметим, что вместе с туристами погиб и пилот транспорта - житель Прикарпатья, инструктор и совладелец аэродрома в Коломыи Игорь Табанюк.