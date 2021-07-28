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Другими жертвами в авиакатастрофе на Прикарпатье оказались граждане США

Автор: Сергей Пышкин

Трое погибших в результате авиакатастрофы, произошедшей сегодня на территории села Шепаровцы, были граждане США. Также погиб и пилот легкомоторного самолета, им оказался профессиональный летчик Игорь Табанюк.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

Согласно сообщению, погибшие пассажиры самолета были хасидами, которые прибыли с группой других людей на отдых на Прикарпатье.

Как отмечает пресс-служба ОEОУ, трое погибших пассажиров самолета оказались гражданами США.

Заметим, что вместе с туристами погиб и пилот транспорта - житель Прикарпатья, инструктор и совладелец аэродрома в Коломыи Игорь Табанюк.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о авиакатастрофе, которая произошла на территории села Шепаровцы, в результате которой погибли четыре человека.

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авиакатастрофаЖертвыПрикарпатье