Іншими жертвами в авіакатастрофі на Прикарпатті виявилися громадяни США

Згідно з повідомленням, загиблі пасажири літака були хасидами, які прибули з групою інших людей на відпочинок на Прикарпаття.

Як відзначає пресслужба ОЄОУ, троє загиблих пасажирів літака виявилися громадянами США.

Зауважимо, що разом з туристами загинув й пілот транспорту - мешканець Прикарпаття, інструктор й співвласник аеродрому у Коломиї Ігор Табанюк.