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Іншими жертвами в авіакатастрофі на Прикарпатті виявилися громадяни США

Автор: Сергій Пишкін

Троє загиблих осіб внаслідок авіакатастрофи, що сталася сьогодні на території села Шепарівці, були громадяни США. Також загинув й пілот легкомоторного літака, ним виявився професійний льотчик Ігор Табанюк.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Об'єднаної єврейської громади України (ОЄОУ).

Згідно з повідомленням, загиблі пасажири літака були хасидами, які прибули з групою інших людей на відпочинок на Прикарпаття.

Як відзначає пресслужба ОЄОУ, троє загиблих пасажирів літака виявилися громадянами США.

Зауважимо, що разом з туристами загинув й пілот транспорту - мешканець Прикарпаття, інструктор й співвласник аеродрому у Коломиї Ігор Табанюк.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про авіакатастрофу, яка сталася на території села Шепарівці, внаслідок якої загинули четверо осіб.

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АвиакатастрофаЖертвыПрикарпатье