Вторые за год. Россия проведет ядерные учения "Гром-2022"

Россия проведет вторые за год учения по ядерному сдерживанию "Гром-2022". Первые состоялись за пять дней до вторжения в Украину.

РФ планирует после завершения учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые стартовали 17 октября и продлятся до 30 октября, провести свои учения "Гром". Точные сроки проведения "Гром-2022" пока не озвучены, но по договору с США Кремль должен заранее предупредить о них.

Первые учения состоялись 19 февраля и частично проходили вблизи Украины с пусками баллистических и крылатых ракет. Еще тогда из-за привлечения сил Южного военного округа и Черноморского флота РФ было сделано предположение, что это возможно репетиция нанесения ракетного удара по Украине.

Новые учения будут сконцентрированы на проверке межконтинентальных баллистических ракет. Вероятно, ключевым районом испытаний станет север РФ.

Стоит напомнить, что в РФ традиционно проверяют готовность межконтинентальных баллистических ракет, сроки эксплуатации которых для некоторых систем уже давно превысили все заложенные нормативы. Например, Р-36М2 "Воевода" в количестве до 46 ракет отвечают за доставку более 30% всех ядерных зарядов баллистических ракет. Их выпуск завершился с распадом СССР, а их максимальный срок использования был оценен до 2005 года.

Проверка же их реальной готовности происходила путем отстрела старейшей ракеты, если она выполняла свою задачу, срок эксплуатации продолжался. Если нет, то запускали другую и так далее, пока задача не была выполнена.

Вопрос о готовности касается и такой баллистической ракеты, как "Тополь", которая была принята на вооружение в 80-х годах и была модернизирована в "Тополь-М" в середине 90-х. 18 советских "Тополь" еще на вооружении, еще 78 российских "Тополь-М" были изготовлены до 2011 года.

Если брать наземную компоненту, то 88 ракет РФ были произведены более 30 лет назад, 78 единиц около 20 лет назад, что составляет почти 50% всего арсенала. Аналогичная ситуация касается и баллистических ракет подводного базирования.