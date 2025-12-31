Друге "звільнення" Куп’янська: у ЗСУ іронічно відповіли на заяви генерала РФ

"Він (генарал Сергій Кузовльов, - ред.) же вже "звільнив" Куп’янськ. А тепер збирається звільняти його ще раз. Певно, ще одного героя Росії хоче", - іронічно зазначив речник, додавши, що такі заяви можливі хіба що в "альтернативній реальності, яка не підлягає законам логіки".

За словами Трегубова, російські війська не здатні прорватися до самого міста. Попри фіксацію накопичення сил і спроби просування, станом на зараз вони безрезультатні.

"Їхня присутність у місті швидко тане. Зараз там кількадесят осіб, які ховаються по підвалах, і ця кількість зменшується", - наголосив він.

Речник додав, що ефективне постачання для окупантів стає неможливим, і це призведе до повного зникнення їхньої присутності.

Водночас заяви російських телеграм-каналів про "наступ з Куп’янська" він назвав абсурдними, адже ті сили, які ще залишаються в місті, фактично оточені.

Раніше російські воєначальники вже заявляли про "взяття" міста, однак ці твердження не підтверджувалися на полі бою.

Українські військові неодноразово повідомляли про складну, але контрольовану ситуацію на цьому напрямку, тоді як російська сторона регулярно поширює суперечливі та недостовірні заяви.