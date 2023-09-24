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Друге судно з українським зерном зайшло у порт Туреччини

Босфор, Неділя 24 вересня 2023 10:33
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Друге судно з українським зерном зайшло у порт Туреччини Фото: друге судно з українським зерном зайшло у порт Туреччини (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Наталія Юрченко

У Туреччину прибув балкер Aroyat з українським зерном. Це друге цивільне судно, якому вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Балкер Aroyat під прапором Палау, завантажений 17 600 тоннами української пшениці. Він прямує до Єгипту.

За даними сервісів Marine Traffic та Vessel Finder, судно Aroyat перебувало біля південного виходу з протоки Босфор о 03:00 за Гринвічем у неділю, 24 вересня.

Російська блокада моря

У липня 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на України.

Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Перше вантажне судно Resilient Africa, який вийшло з українського порту з зерном, раніше теж прибуло до Босфору. Тепер вже два судна змогли прорвати російську блокаду Чорного моря, скориставшись тимчасовими коридорами.

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