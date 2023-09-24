ua en ru
Вс, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Второе судно с украинским зерном вошло в порт Турции

Босфор, Воскресенье 24 сентября 2023 10:33
UA EN RU
Второе судно с украинским зерном вошло в порт Турции Фото: второе судно с украинским зерном вошло в порт Турции (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Наталья Юрченко

В Турцию прибыл балкер Aroyat с украинским зерном. Это второе гражданское судно, которому удалось прорвать российскую блокаду Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Балкер Aroyat под флагом Палау, загруженный 17 600 тонн украинской пшеницы. Он следует в Египет.

По данным сервисов Marine Traffic и Vessel Finder, судно Aroyat находилось у южного выхода из пролива Босфор в 03:00 по Гринвичу в воскресенье, 24 сентября.

Российская блокада моря

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру в Украине.

Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Первое грузовое судно Resilient Africa, вышедшее из украинского порта с зерном, ранее тоже прибыло в Босфор. Теперь уже два судна смогли прорвать российскую блокаду Черного моря, воспользовавшись временными коридорами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор Турция
NEWS
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя