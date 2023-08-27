Друге судно з Одеси дійшло тимчасовим коридором до Румунії

Друге з заблокованих через війну суден вийшло з Одеського порту та дійшло до Румунії.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий Чорноморський коридор. Воно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для Африканських споживачів", - пояснив президент.

Зеленський наголосив, що Україна захищає свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності.

"Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу", - додав він.

Нагадаємо, керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко ще вчора повідомив, що з порту Одеси вийшов балкер PRIMUS.

Сьогодні цю інформацію підтвердили в Міністерстві відновлення України.

Що цьому передувало

У липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Як відомо, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".

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