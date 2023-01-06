Друге дихання для "Буків". Головне про ракети Sea Sparrow, які отримає Україна

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети Sea Sparrow для перехоплення повітряних цілей. Вже відомо, що нашим військовим вдалося адаптувати під них комплекси "Бук" радянського виробництва.
РБК-Україна зібрало головні факти про ці ракети.
За даними американського видання Politico, до наступного пакету військової допомоги вперше увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow (з англійського "морський горобець") з радіолокаційним наведенням. Вони здатні збивати літаки та крилаті ракети. Останнє особливо актуальне в контексті російських атак.
Також повідомляється, що для їхнього застосування українській стороні вдалося переобладнати пускові установки зенітно-ракетного комплексу "Бук". І це хороша новина, оскільки у союзників таких ракет багато і їхні поставки можуть вирішити наболіле питання дефіциту радянських боєприпасів.
Примітно, що раніше єдиною країною, яка використовує наземний варіант, був Тайвань. Там використовуються комплекси у складі системи Skyguard SHORAD. На початку 1990-х тайванська армія отримала 500 ракет, розгорнутих на причепах з чотирма коробчастими пусковими установками.
Фото: тайванська армія використовує розгорнуті на причепах пускові системи Sea Sparrow (wikimedia.org)
США та їхні союзники віддають перевагу корабельній версії.
RIM-7 Sea Sparrow - це корабельна зенітна та протиракетна система малої дальності. Була розроблена ще на початку 1960-х років як легка зброя "точкової оборони", але з моменту озброєння поступово перетворилася на автоматизовану систему. Досі залишається важливою складовою ешелонованої системи протиповітряної оборони, забезпечуючи компонент малої та середньої дальності, особливо проти морських ракет.
Ракета Sea Sparrow класу "земля-повітря" має циліндричну форму з чотирма середніми крилами та чотирма хвостовими. Є напівактивною самонавідною ракетою малої дальності. Після запуску курс коригується за допомогою радіолокаційного зв'язку.
Пізніші версії розроблені компаніями Raytheon і General Dynamics. Запускаються з систем запуску керованих ракет Mk 29 (GMLS) та систем вертикального запуску керованих ракет Mk 48 (GMVLS).
Основні характеристики:
Вартість однієї ракети оцінюється у 165 400 доларів.
У жовтні 1992 року дві ракети Sea Sparrow були випадково запущені з борту авіаносця CV-60 "Саратога" по турецькиму есмінцю, мінному загороджувачу TCG Muavenet. Через помилку оператора, який невірно розпізнав команди, обидві ракети влучили в місток. В результаті було знищено головний командний пост, загинули п'ятеро і отримали поранення 22 турецькі моряки.
RIM-7 Sea Sparrow було розроблено на базі AIM-7 Sparrow, як і ракети Aspide, які Збройні сили України отримали восени минулого року від уряду Іспанії. Ці ракети були суттєво модернізовані і отримали нову головку самонаведення, нову електроніку, потужніший двигун і вдосконалені приводи кермів управління.
Імовірно, Україна могла отримати до 18 пускових установок з ракетами Aspide. Залежно від модифікації вони можуть збивати повітряні цілі з відривом до 35 кілометрів і висотою до 8 000 метрів.
Докладніше - у матеріалі "Безпечне небо. Україна вперше отримала ЗРК Aspide: що про них відомо".
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