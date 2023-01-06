Второе дыхание для "Буков". Главное о ракетах Sea Sparrow, которые получит Украина

Западные ракеты для советских "Буков"

По данным американского издания Politico, в следующий пакет военной помощи впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow (с английского "морской воробей") с радиолокационным наведением. Они способны сбивать самолеты и крылатые ракеты. Последнее особенно актуально в контексте российских атак.

Также сообщается, что для их применения украинской стороне удалось переоборудовать пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук". И это хорошая новость, поскольку у союзников таких ракет много и их поставки могут решить наболевший вопрос дефицита советских боеприпасов.

Примечательно, что до этого единственной страной, которая использует наземный вариант, был Тайвань. Там применяются комплексы в составе системы Skyguard SHORAD. В начале 1990-х тайваньская армия получила 500 ракет, развернутых на прицепах с четырьмя коробчатыми пусковыми установками.

Фото: тайваньская армия использует развернутые на прицепах пусковые системы Sea Sparrow (wikimedia.org)

США и их союзники отдают предпочтение корабельной версии.

Что известно о Sea Sparrow

RIM-7 Sea Sparrow - это корабельная зенитная и противоракетная система малой дальности. Была разработана еще в начале 1960-х годов как легкое оружие "точечной обороны", но с момента принятия на вооружение постепенно превратилась в автоматизированную систему. До сих пор остается важной составной частью эшелонированной системы противовоздушной обороны, обеспечивая компонент малой и средней дальности, особенно против морских ракет.

Ракета Sea Sparrow класса "земля-воздух" имеет цилиндрическую форму с четырьмя средними крыльями и четырьмя хвостовыми. Является полуактивной самонаводящейся ракетой малой дальности. После запуску курс корректируется с помощью радиолокационной связи.

Поздние версии разработаны компаниями Raytheon и General Dynamics. Запускаются из систем запуска управляемых ракет Mk 29 (GMLS) и систем вертикального запуска управляемых ракет Mk 48 (GMVLS).

Основные характеристики:

Длина - 3,64 метра

Диаметр - 20,3 см

Размах крыльев - 1 метр

Дальность стрельбы: минимальная - 1,5 км, максимальная - 20-30 км

Высота поражения: минимальная - 6 м, максимальная - 15 240 м

Максимальная скорость - 3,5 Маха

Стартовая масса - примерно 225 кг

Система наведения - полуактивная на непрерывной или импульсной энергии доплеровского радара

Силовая установка - твердотопливный ракетный двигатель Alliant TechSystems (Hercules) Mark 58

Стоимость одной ракеты оценивается в 165 400 долларов.

Инциденты

В октябре 1992 года две ракеты Sea Sparrow были случайно запущены с борта авианосца CV-60 "Саратога" по турецкому эсминцу, минному заградителю TCG Muavenet. Из-за ошибки оператора, который неверно распознал команды, обе ракеты попали в мостик эсминца. В результате был уничтожен главный командный пост, погибли пятеро и получили ранения 22 турецких моряка.

Украина уже использует похожие ракеты

RIM-7 Sea Sparrow были разработаны на базе AIM-7 Sparrow, как и ракеты Aspide, которые Вооруженные силы Украины получили осенью прошлого года от правительства Испании. Эти ракеты были существенно модернизированы и получили новую радиолокационную головку самонаведения, новую электронику, более мощный двигатель и усовершенствованные приводы рулей управления.

Предположительно, Украина могла получить до 18 пусковых установок с ракетами Aspide. В зависимости от модификации они могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 35 километров и на высоте до 8 000 метров.