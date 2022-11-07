Безпечне небо. Україна вперше отримала ЗРК Aspide: що про них відомо

Українська сторона нарешті отримала обіцяні зенітно-ракетні комплекси Aspide у рамках військової допомоги від уряду Іспанії. Очікується, що вони зможуть посилити захист від російських повітряних атак.

Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття комплексів Aspide та NASAMS. За його словами, ці озброєння мають суттєво посилити армію та зробити українське небо безпечнішим. Міністр також запевнив, що українські військові продовжать збивати ворожі цілі та подякував західним союзникам за поставки.

Докладніше про NASAMS та їх характеристики читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Скільки систем Aspide отримала Україна

У заяві міністра оборони немає даних про кількість переданих батарей. Однак у травні 2022 року іспанські ЗМІ писали про можливі поставки 6 батарей, які включають 18 пускових установок.

Примітно, що Іспанія, як і більшість країн НАТО, у питаннях протиповітряної оборони робить ставку на винищувальну авіацію, а не зенітно-ракетні комплекси. За деякими даними, іспанська армія має лише 13 комплексів Aspide. Таким чином, не виключено, що Мадрид передав близько половини своїх батарей.

Зазначимо, близько місяця тому з'явилася офіційна інформація про те, що українські військові пройшли навчання на цих ЗРК.

Що відомо про Aspide

Це зенітно-ракетний комплекс малої дальності. А назва Aspide більше стосується ракет для цих ЗРК, оскільки вони є багатоцільовими та застосовуються на наземних, корабельних та повітряних платформах.

Ракети Aspide створені на базі американських AIM-7 Sparrow (компанія-виробник Raytheon), розроблених понад 60 років тому. На сьогодні на озброєнні країн НАТО є модифікації у двох класах: повітря-повітря та поверхня-повітря.

Італійська компанія Selenia значно модернізувала американські AIM-7 Sparrow, в результаті чого Aspide отримали нову голівку радіолокації самонаведення, нову електроніку, потужніший двигун та вдосконалені приводи кермів управління.

Іспанія закупила ракети у 1980-х та інтегрувала їх у комплекси Skyguard. Загалом арсенали таких ракет мають збройні сили Аргентини, Бразилії, Китаю, Кіпру, Греції та низки інших країн.

Основні характеристики ракет Aspide

Залежно від модифікації, ці ракети можуть збивати повітряні цілі на відстані до 35 кілометрів і на висоті до 8 000 метрів. Однак, за даними профільного порталу Army Recognition, Іспанія мала лише 200 ракет з дальністю до 10 км і 51 з дальністю до 20 км.

Фото: ракети Aspide збивають цілі на малих відстанях (wikimedia.org)

Але незважаючи на те, що ці ракети працюють на малих відстанях, іспанські комплекси Skyguard Aspide мають свої переваги:

можливість використання з зенітними артилерійськими установками для більш ефективної стрільби по цілям на низькій висоті;

інтеграція з сучасними системами ППО та обмін даними з комплексами інших типів;

розміщуються на причіпному буксированому шасі.

Де можуть застосовуватися ці ЗРК

Системи Aspide є найбільш ефективними при захисті стратегічних об'єктів, таких як промислові підприємства, аеродроми та морські порти. За даними профільного видання Defense Express, найімовірніше Україна використовуватиме їх саме для захисту портів.

У світлі останніх провокацій з російського боку це може завадити можливим спробам зриву зернової угоди щодо роботи спеціального коридору в Чорному морі з експорту української аграрної продукції.