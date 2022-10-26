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Не друга у світі. Резніков назвав російську армію "паперовим тигром"

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Київ, Середа 26 жовтня 2022 03:10
Не друга у світі. Резніков назвав російську армію "паперовим тигром" Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України довели, що Росія – це насправді не друга армія світу, що це "паперовий тигр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю Fox News .

За його словами, до вторгнення багато столиць були впевнені, що воно буде стрімким, і Україна впаде за 72 години. Що парламент, уряд та президент будуть захоплені чи втечуть до Європи.

"Ми довели, що у нас був інший сценарій. Ми завдали їм поразки, ми відкинули їх і продовжуємо перемагати. Ми довели, що Росія - це насправді не друга армія світу, що це "паперовий тигр", - заявив він.

Резніков висловив упевненість, що наступним кроком будуть постачання ракет ATACMS, винищувачів та танків.

Паперовий тигр - старовинна китайська метафора, яка використовується для позначення чогось небезпечного тільки на вигляд, але насправді нешкідливого.

Раніше Україна попросила у США ракети ATACMS для продовження наступу 2023 року.

Але Сполучені Штати поки що не схильні передавати Україні ракети ATACMS.

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Олексій Резніков
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