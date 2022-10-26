ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не вторая в мире. Резников назвал российскую армию "бумажным тигром"

Новина українською →
Киев, Среда 26 октября 2022 03:10
Не вторая в мире. Резников назвал российскую армию "бумажным тигром" Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины доказали, что Россия - это в реальности не вторая армия мира, что это "бумажный тигр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью Fox News.

По его словам, до вторжения многие столицы были уверены, что оно будет стремительным, и Украина падет за 72 часа. Что парламент, правительство и президент будут захвачены или сбегут в Европу.

"Мы доказали, что у нас был другой сценарий. Мы нанесли им поражение, мы отбросили их и продолжаем побеждать. Мы доказали, что Россия - это в реальности не вторая армия мира, что это "бумажный тигр", - заявил он.

Резников выразил уверенность, что следующим шагом будут поставки ракет ATACMS, истребителей и танков.

Бумажный тигр - старинная китайская метафора, которая используется для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле безобидного.

Ранее Украина попросила у США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году.

Но Соединенные Штаты пока не склонны передавать Украине ракеты ATACMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников
NEWS
Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало
Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало
DAILY
Атака на энергосистему. Как энергетики спасают страну от тьмы
Надежда Скляренкожурналист, специально для РБК-Украина Атака на энергосистему. Как энергетики спасают страну от тьмы