Друга спроба: президент Словаччини анонсував поїздку до Києва після зимової відмови

Глава держави зазначив, що не хоче, щоб його візит був лише візитом ввічливості. Натомість, за його словами, він хоче досягти певного позитивного змісту для обох сторін.

"Я щойно зустрівся з президентом Зеленським на Вільнюському саміті... і вже висловив свою позицію, що ми почнемо готувати візит, і я попросив українську сторону надати певний зміст, щоб це не був просто візит ввічливості. Щоб ми могли знайти якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали позитивний сигнал", - пояснив президент.

Пеллегріні зауважив, що потрібно дивитися в майбутнє після війни, коли Україна почне відбудовуватися та розвиватися.

"Словаччина, яка знаходиться на кордоні з Україною, яка знаходиться на кордоні Європейського Союзу, може отримати від цього користь, і це дійсно може стати величезним поштовхом для ліквідації регіональних відмінностей усередині Словаччини", - додав він.