Вторая попытка: президент Словакии анонсировал поездку в Киев после зимнего отказа

Глава государства отметил, что не хочет, чтобы его визит был лишь визитом вежливости. Вместо этого, по его словам, он хочет достичь определенного положительного содержания для обеих сторон.

"Я только что встретился с президентом Зеленским на Вильнюсском саммите... и уже выразил свою позицию, что мы начнем готовить визит, и я попросил украинскую сторону предоставить определенное содержание, чтобы это не был просто визит вежливости. Чтобы мы могли найти какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы мы послали позитивный сигнал", - пояснил президент.

Пеллегрини отметил, что нужно смотреть в будущее после войны, когда Украина начнет отстраиваться и развиваться.

"Словакия, которая находится на границе с Украиной, которая находится на границе Европейского Союза, может получить от этого пользу, и это действительно может стать огромным толчком для ликвидации региональных различий внутри Словакии", - добавил он.