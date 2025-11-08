Друга за ніч масштабна тривога по всій Україні: знову зліт МіГ-31К і запуск "Кинджалів"

По всій Україні знову передали сигнал ракетної небезпеки - зафіксовано зліт МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
О 01:07 Повітряні сили попередили про пуск ракети "Кинджал" в напрямку Києва.
І майже одразу - про запуск на Полтавщину курсом на Кременчук.
Карта повітряних тривог України має такий вигляд:
Вперше ракетна небезпека через зліт російських МіГів оголошувалась близько 23:30.
А вже о 23:37 з'явилось повідомлення про пуски ракет "Кинджал" в напрямку Києва.
Близько 00:15 в Україні почались відбої повітряної тривоги, натомість зберігалась небезпека від ударних дронів.
Як писало РБК-Україна, у всіх регіонах України 6 листопада було оголошено повітряну тривогу - росіяни піднімали в повітря МіГ-31К.
В Україні оголошують масштабну повітряну тривогу щоразу, коли російський винищувач МіГ-31К піднімається в повітря. Цей літак здатний нести гіперзвукову ракету "Кинджал" і його зліт фіксується українськими Повітряними силами як сигнал можливої ракетної атаки.