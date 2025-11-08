Друга за ніч масштабна тривога по всій Україні: знову зліт МіГ-31К і запуск "Кинджалів"

Повітряна тривога через МіГ-31К 6 листопада

Як писало РБК-Україна, у всіх регіонах України 6 листопада було оголошено повітряну тривогу - росіяни піднімали в повітря МіГ-31К.

В Україні оголошують масштабну повітряну тривогу щоразу, коли російський винищувач МіГ-31К піднімається в повітря. Цей літак здатний нести гіперзвукову ракету "Кинджал" і його зліт фіксується українськими Повітряними силами як сигнал можливої ​​ракетної атаки.