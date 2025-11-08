Вторая за ночь масштабная тревога по всей Украине: снова взлет МиГ-31К и запуск "Кинжалов"

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В 01:07 Воздушные силы предупредили о пуске ракеты "Кинжал" в направлении Киева.

И почти сразу - о запуске в Полтавскую область курсом на Кременчуг.

Карта воздушных тревог Украины имеет такой вид:

Впервые ракетная опасность из-за взлета российских МиГов объявлялась около 23:30.

А уже в 23:37 появилось сообщение о пусках ракет "Кинжал" в направлении Киева.

Около 00:15 в Украине начались отбои воздушной тревоги, зато сохранялась опасность от ударных дронов.