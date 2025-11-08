Вторая за ночь масштабная тревога по всей Украине: снова взлет МиГ-31К и запуск "Кинжалов"

По всей Украине снова передали сигнал ракетной опасности - зафиксирован взлет МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В 01:07 Воздушные силы предупредили о пуске ракеты "Кинжал" в направлении Киева.
И почти сразу - о запуске в Полтавскую область курсом на Кременчуг.
Карта воздушных тревог Украины имеет такой вид:
Впервые ракетная опасность из-за взлета российских МиГов объявлялась около 23:30.
А уже в 23:37 появилось сообщение о пусках ракет "Кинжал" в направлении Киева.
Около 00:15 в Украине начались отбои воздушной тревоги, зато сохранялась опасность от ударных дронов.
Как писало РБК-Украина, во всех регионах Украины 6 ноября была объявлена воздуш ная тревога - россияне поднимали в воздух МиГ-31К.
В Украине объявляют масштабную воздушную тревогу каждый раз, когда российский истребитель МиГ-31К поднимается в воздух. Этот самолет способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" и его взлет фиксируется украинскими Воздушными силами как сигнал возможной ракетной атаки.