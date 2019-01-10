Дроны атаковали военный парад в Йемене, есть погибшие

Фото: беспилотник (Dawn.com)

Атаковали военный парад беспилотники повстанцев-хуситов

Беспилотники повстанцев-хуситов в Йемене атаковали военный парад, в результате чего погибли несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Военный парад проходил в провинции Лахадж.

"В четверг хуситские беспилотники атаковали военный парад правительства Йемена в провинции Лахадж, в результате чего погибли несколько человек", - говорится в сообщении.

Указано также, что в ноябре повстанцы-хуситы заявили о прекращении беспилотных и ракетных обстрелов Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и их йеменских союзников, однако напряжение снова усилилась.

Напомним, в декабре враждующие стороны в Йемене в ходе мирных переговоров

обменялись списками пленных для обмена с общим количеством 16 тысяч имен.

Как писало РБК-Украина ранее, до этого представители повстанцев-хуситов и правительства Йемена договорились о перемирии в портовом городе Ходейда.

Добавим, международная организация Save the Children проанализировала данные ООН о смертности детей с сильным недоеданием и подсчитала, что в Йемене от голода погибло почти 85 тыс. детей в период с апреля 2015 по октябрь 2018 года.