Дрони атакували військовий парад у Ємені, є загиблі

Фото: безпілотник (Dawn.com)

Атакували військовий парад безпілотники повстанців-хуситів

Безпілотники повстанців-хуситів у Ємені атакували військовий парад, у результаті чого загинуло кілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Військовий парад проходив у провінції Лахадж.

"У четвер хуситські безпілотники атакували військовий парад уряду Ємену в провінції Лахадж, у результаті чого загинуло кілька людей", - сказано у повідомленні.

Вказано також, що у листопаді повстанці-хусити заявили про припинення безпілотних і ракетних обстрілів Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та їхніх єменських союзників, однак напруга знову посилилася.

Нагадаємо, у грудні ворогуючі сторони в Ємені в ході мирних переговорів

обмінялися списками полонених для обміну із загальною кількістю 16 тисяч імен.

Як писало РБК-Україна раніше, до цього представники повстанців-хуситів і уряду Ємену домовилися про перемир'я у портовому місті Ходейда.

Додамо, міжнародна організація Save the Children проаналізувала дані ООН про смертність дітей з сильним недоїданням і підрахувала, що в Ємені від голоду загинуло майже 85 тис. дітей у період з квітня 2015 року по жовтень 2018 року.