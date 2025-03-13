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Дронова атака по Харкову: відомо про постраждалого, в одному з місць влучання - пожежа

Ілюстративне фото: росіяни атакували Харків 13 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері четверга, 13 березня, завдала дронового удару по місту Харків. Вже відомо про постраждалих та пожежу в одному з місць влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова у Telegram.

Російська армія ввечері четверга, 13 березня, завдала дронового удару по місту Харків. За даними Терехова, влучання зафіксовано у декількох районах міста:

  • Основʼянському;
  • Немишлянському;
  • Новобаварському.

Відомо, що в Основʼянському районі було влучання у нежитлові господарчі будівлі. Там почалась значна пожежа.

"На дану хвилину вже семеро постраждалих - 4 дітей, 2 жінки та один чоловік", - повідомив Терехов.

Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, серед поранених - 7 людей. Вони отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік.

Оновлено: уточнено деталі дронової атаки росін на Харків

Пізніше у ДСНС уточнили деталі ворожої атаки БПЛА на Харків, внаслідок якої є постраждалі.

"13 березня близько 20:40 ворог здійснив масовану атаку Харкова ударними БпЛА. Зафіксовано 3 влучання на відкритих територіях у різних районах міста", - передали надзвичайники.

За інформацією медиків, внаслідок одного з вибухів 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік

Також було пошкоджено скління трьох приватних будинків.

"В результаті четвертого влучання виникла пожежа у нежитловій споруді, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС", - додали рятувальники.

 

Обстріли Харкова

Сьогодні ввечері росіяни знову атакували місто Харків. За даними місцевої влади, під час повітряної тривоги у місті пролунало декілька вибухів.

Нагадаємо, в ніч на 12 березня російські окупанти атакували Харків "Шахедом". Влучання дрону зафіксовано в Шевченківському районі міста.

Раніше ми писали про те, що за словами Ігоря Терехова, Харків завершив підготовку до впровадження сучасної системи оповіщення. У межах підготовки фахівці скоротили час виявлення місця обстрілу в 10 разів.

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