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Дроновая атака по Харькову: известно о пострадавшем, в одном из мест попадания - пожар

Иллюстративное фото: россияне атаковали Харьков 13 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером четверга, 13 марта, нанесла дроновой удар по городу Харьков. Уже известно о пострадавших и пожаре в одном из мест попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова в Telegram.

Российская армия вечером четверга, 13 марта, нанесла дроновой удар по городу Харьков. По данным Терехова, попадания зафиксированы в нескольких районах города:

  • Основянском;
  • Немышлянском;
  • Новобаварском.

Известно, что в Основянском районе было попадание в нежилые хозяйственные постройки. Там начался значительный пожар.

"На данную минуту уже семеро пострадавших - 4 детей, 2 женщины и один мужчина", - сообщил Терехов.

Как уточнил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, среди раненых - 7 человек. Они получили острую реакцию на стресс: 4 детей, 2 женщины и мужчина.

Обстрелы Харькова

Сегодня вечером россияне снова атаковали город Харьков. По данным местных властей, во время воздушной тревоги в городе прозвучало несколько взрывов.

Напомним, в ночь на 12 марта российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедом". Попадание дрона зафиксировано в Шевченковском районе города.

Ранее мы писали о том, что по словам Игоря Терехова, Харьков завершил подготовку к внедрению современной системы оповещения. В рамках подготовки специалисты сократили время обнаружения места обстрела в 10 раз.

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