1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський

Зеленський зазначив, що Центр спеціальних операцій "А" - по праву один із найкращих бойових підрозділів України.

"Ваші бойові результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни - від захисту Києва до очищення від ворога простору Чорного моря, від боїв на Харківської та Донецької областей до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території", - сказав президент.

За його словами, "українці мають знати та бути вдячні воїнам ЦСО за мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, - за удари по російській нафтопереробці".

"Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не проблема. Разом з успіхами ГУР та наших Збройних сил це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни та забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України", - наголосив Зеленський.