1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский

Зеленский отметил, что Центр специальных операций "А" - по праву одно из лучших боевых подразделений Украины.

"Ваши боевые результаты положительно повлияли на все стратегические сражения этой войны - от защиты Киева до очищения от врага пространства Черного моря, от боев на Харьковской и Донецкой областях до специальных операций в стратегической глубине вражеской территории", - сказал президент.

По его словам, "украинцы должны знать и быть благодарны воинам ЦСО "за минусование экономического потенциала России, работающего на войну - за удары по российской нефтепереработке".

"Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз государства-террориста. Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров не проблема. Вместе с успехами ГУР и наших Вооруженных сил это очень весомые результаты, приближающие справедливое для Украины окончание этой войны и обеспечивают реальную, ощутимую, болезненную ответственность России за все содеянное против Украины", - подчеркнул Зеленский.