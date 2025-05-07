Без дронів на оптоволокні? В Росії серйозно пошкоджено стратегічний завод

Дрони серйозно пошкодили завод "Оптоволоконні системи" у Саранську (Росія) в ніч на 7 травня. Наразі вирішується питання його зупинки.
Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Завод оптоволоконних систем в Саранську після удару дуже серйозно постраждав", - розповів він.
За словами Коваленка, оптоволокно - це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на цьому матеріалі.
"Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи", - додав військовий.
Саранськ - місто в Росії, столиця Республіки Мордовія . Підприємство АТ "Оптиковолоконні системи", розташоване саме тут, є першим і поки єдиним заводом у РФ, який виготовляє оптичне волокно.
Як раніше розповідали в Центрі протидії дезінформації, цей завод входить до переліку критично важливої інфраструктури, оскільки забезпечує Росію матеріалами для створення сучасних систем зв'язку, зокрема й військового призначення.
Його продукція використовується у системах управління, передачі даних і зв’язку, включаючи розгортання захищених каналів для російської армії та керування дронами.
Нагадаємо, що в ніч на 7 травня у Росії дрони атакували низку важливих підприємств, які спеціалізуються на розробках сучасних систем озброєнь й не тільки. Зокрема, серед них підприємство "Оптоволоконні системи" у Саранську.
Зазначимо, що це не перша атака дронів на цей завод у Саранську. Наприклад, також і у ніч на 5 квітня дрони атакували "Оптоволоконні системи" у Саранську.
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