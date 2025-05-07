Без дронів на оптоволокні? В Росії серйозно пошкоджено стратегічний завод

"Завод оптоволоконних систем в Саранську після удару дуже серйозно постраждав", - розповів він.

За словами Коваленка, оптоволокно - це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на цьому матеріалі.

"Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи", - додав військовий.

Що відомо про завод "Оптоволоконні системи" у Саранську

Саранськ - місто в Росії, столиця Республіки Мордовія . Підприємство АТ "Оптиковолоконні системи", розташоване саме тут, є першим і поки єдиним заводом у РФ, який виготовляє оптичне волокно.

Як раніше розповідали в Центрі протидії дезінформації, цей завод входить до переліку критично важливої інфраструктури, оскільки забезпечує Росію матеріалами для створення сучасних систем зв'язку, зокрема й військового призначення.

Його продукція використовується у системах управління, передачі даних і зв’язку, включаючи розгортання захищених каналів для російської армії та керування дронами.