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Без дронов на оптоволокне? В России серьезно поврежден стратегический завод

Фото: стратегически важный завод в Саранске может остановиться после атаки дронов 7 мая (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны серьезно повредили завод "Оптоволоконные системы" в Саранске (Россия) в ночь на 7 мая. Сейчас решается вопрос его остановки.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Завод оптоволоконных систем в Саранске после удара очень серьезно пострадал", - рассказал он.

По словам Коваленко, оптоволокно - это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на этом материале.

"Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос возможной остановки его работы", - добавил военный.

Что известно о заводе "Оптоволоконные системы" в Саранске

Саранск - город в России, столица Республики Мордовия. Предприятие АО "Оптиковолоконные системы", расположенное именно здесь, является первым и пока единственным заводом в РФ, который производит оптическое волокно.

Как ранее рассказывали в Центре противодействия дезинформации, этот завод входит в перечень критически важной инфраструктуры, поскольку обеспечивает Россию материалами для создания современных систем связи, в том числе и военного назначения.

Его продукция используется в системах управления, передачи данных и связи, включая развертывание защищенных каналов для российской армии и управления дронами.

 

Атаки дронов на этот завод в Саранске

Напомним, что в ночь на 7 мая в России дроны атаковали ряд важных предприятий, которые специализируются на разработках современных систем вооружений и не только. В частности, среди них предприятие "Оптоволоконные системы" в Саранске.

Отметим, что это не первая атака дронов на этот завод в Саранске. Например, также и в ночь на 5 апреля дроны атаковали "Оптоволоконные системы" в Саранске.

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