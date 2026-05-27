Дрони ЗСУ вибили з ладу російський радар "Небо-СВ" і техніку зенітних комплексів

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 травня 412-та бригада Nemesis заблокувала логістичний маршрут Р-280 на півдні України.

За даними підрозділу, через десятки знищених вантажівок і паливозаправників на ділянці Маріуполь - Мелітополь - Сімферополь командування РФ обмежило рух важкої техніки.

А у ніч проти 23 травня дрони "Птахів Мадяра" та Nemesis уразили два кораблі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську - фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

Тієї ж ночі під ударом опинилися нафтові термінали "Шесхарис" і "Грушова балка", а також зенітний ракетний комплекс "Оса" в Донецьку.