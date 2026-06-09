Чонгарський міст потрапив під удар, окупанти перекрили ключову артерію до Криму

Що сталося з мостом

Згідно зі зведенням окупантів, уночі 9 червня дрони завдали удару по Чонгарському мосту - переправі через затоку Сиваш, яка з'єднує Крим з материковою частиною України.

Рух мостом заблоковано. На місці працюють відповідні служби.

Фото: Чонгарський міст раніше вже потрапляв під удари (t.me/vanek_nikolaev)

"Прошу водіїв використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп", - написав Сальдо.

Радник Міноборони Сергій Стерненко пише, що Сили оборони завдали повторного удару по Чонгарському мосту, який веде у т. о. Крим.

Унаслідок атаки рух повністю перекрито.

Фото: Сили оборони завдали ударів по Чонгарському мосту (t.me/ssternenko)

За словами Сальдо, окупаційна ППО перехопила понад 20 безпілотників на підльоті до мосту.

"Більшість цілей знищено ще на підльоті. Дякую нашим захисникам за роботу. Без їхніх дій наслідки могли бути набагато серйознішими", - зазначив він.

Чому Чонгар такий важливий

Чонгарський міст - найкоротший і найзручніший шлях між Кримом і материком. Через нього окупаційні сили перекидали техніку та боєприпаси з півострова на південний фронт.

Альтернативи - маршрути через Армянськ і Перекоп - довші та складніші в логістичному плані.