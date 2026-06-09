Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в Крым

Ночью беспилотники снова ударили по Чонгарскому мосту - единственной короткой дороге между Крымом и материком. Движение перекрыто, оккупационные власти призывают ехать в объезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Минобороны Сергея Стерненко и пост назначенного Россией гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.
Согласно сводке оккупантов, ночью 9 июня дроны нанесли удар по Чонгарскому мосту - переправе через залив Сиваш, которая соединяет Крым с материковой частью Украины.
Движение по мосту заблокировано. На месте работают соответствующие службы.
"Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп", - написал Сальдо.
Советник Минобороны Сергей Стерненко пишет, что Силы обороны нанесли повторный удар по Чонгарскому мосту, который ведет в т.о. Крым.
В результате атаки движение полностью перекрыто.
По словам Сальдо, оккупационная ПВО перехватила более 20 беспилотников на подлете к мосту.
"Большинство целей уничтожено еще на подлете. Спасибо нашим защитникам за работу. Без их действий последствия могли быть гораздо более серьезными", - отметил он.
Чонгарский мост - самый короткий и удобный путь между Крымом и материком. Через него оккупационные силы перебрасывали технику и боеприпасы с полуострова на южный фронт.
Альтернативы - маршруты через Армянск и Перекоп - длиннее и сложнее в логистическом плане.
Как сообщало РБК-Украина, дроны ССО установили воздушный контроль над сухопутным маршрутом Мелитополь-Чонгар и системно уничтожают вражескую технику и топливозаправщики на этом участке.
Удары по логистике уже существенно усложнили снабжение российской группировки на юге.
Тем временем в оккупированном Крыму фиксируют дефицит продуктов в магазинах - с полок исчезают сахар, крупы, мука и макаронные изделия.
Торговые сети уже ограничили продажу товаров в одни руки.