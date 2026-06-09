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Чонгарский мост попал под удар, оккупанты перекрыли ключевую артерию в Крым

09:00 09.06.2026 Вт
2 мин
Оккупанты остались без главного маршрута в Крым
aimg Елена Чупровская
Фото: дроны повредили путь в Крым (Getty Images)

Ночью беспилотники снова ударили по Чонгарскому мосту - единственной короткой дороге между Крымом и материком. Движение перекрыто, оккупационные власти призывают ехать в объезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Минобороны Сергея Стерненко и пост назначенного Россией гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

Что произошло с мостом

Согласно сводке оккупантов, ночью 9 июня дроны нанесли удар по Чонгарскому мосту - переправе через залив Сиваш, которая соединяет Крым с материковой частью Украины.

Движение по мосту заблокировано. На месте работают соответствующие службы.

Фото: Чонгарский мост ранее уже попадал под удары (t.me/vanek_nikolaev)

"Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп", - написал Сальдо.

Советник Минобороны Сергей Стерненко пишет, что Силы обороны нанесли повторный удар по Чонгарскому мосту, который ведет в т.о. Крым.

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В результате атаки движение полностью перекрыто.

Фото: Силы обороны нанесли удары по Чонгарскому мосту (t.me/ssternenko)

По словам Сальдо, оккупационная ПВО перехватила более 20 беспилотников на подлете к мосту.

"Большинство целей уничтожено еще на подлете. Спасибо нашим защитникам за работу. Без их действий последствия могли быть гораздо более серьезными", - отметил он.

Почему Чонгар так важен

Чонгарский мост - самый короткий и удобный путь между Крымом и материком. Через него оккупационные силы перебрасывали технику и боеприпасы с полуострова на южный фронт.

Альтернативы - маршруты через Армянск и Перекоп - длиннее и сложнее в логистическом плане.

Как сообщало РБК-Украина, дроны ССО установили воздушный контроль над сухопутным маршрутом Мелитополь-Чонгар и системно уничтожают вражескую технику и топливозаправщики на этом участке.

Удары по логистике уже существенно усложнили снабжение российской группировки на юге.

Тем временем в оккупированном Крыму фиксируют дефицит продуктов в магазинах - с полок исчезают сахар, крупы, мука и макаронные изделия.

Торговые сети уже ограничили продажу товаров в одни руки.

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