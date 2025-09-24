Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс "Газпрому" в Башкирії

Підприємство "Газпром нафтохім Салават" у Башкирії знову атакували дрони. Завод розташований приблизно за 1400 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Astra ".

За інформацією каналу, місцеві жителі повідомляють про гучні звуки.

Удари по заводу в Башкирії

Нагадаємо, 18 вересня українські дрони успішно атакували нафтохімічний комплекс "Газпрому" в місті Салават, спричинивши пожежу на заводі. Охорона підприємства намагалася відкрити вогонь по дронам.

За даними джерел РБК-Україна, далекобійні дрони СБУ вразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 - серце заводу. Саме вона спочатку очищає нафту від води і солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

"Газпром Нафтохім Салават" - російська нафтохімічна компанія, що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії, розташованим у місті Салават (республіка Башкортостан).

Підприємство займається повним циклом переробки вуглеводневої сировини і випускає 150 видів продукції, включно з бензином, дизельним паливом, мазутом, бітумом і поліетиленом.

Удари по НПЗ

Україна влітку 2025 року відновила удари по російських НПЗ і нафтопроводах. Це сталося після того, як Росія в червні порушила неоголошений мораторій на взаємні удари по енергетичних об'єктах.

Україна вже вибила близько 20% нафтопереробки на Росії, що призвело до паливної кризи в низці регіонів країни-агресора.