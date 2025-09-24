ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс "Газпрому" в Башкирії

Росія, Середа 24 вересня 2025 08:57
UA EN RU
Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс "Газпрому" в Башкирії Фото: дрони добивають завод "Газпрому" (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Підприємство "Газпром нафтохім Салават" у Башкирії знову атакували дрони. Завод розташований приблизно за 1400 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Astra".

За інформацією каналу, місцеві жителі повідомляють про гучні звуки.

Удари по заводу в Башкирії

Нагадаємо, 18 вересня українські дрони успішно атакували нафтохімічний комплекс "Газпрому" в місті Салават, спричинивши пожежу на заводі. Охорона підприємства намагалася відкрити вогонь по дронам.

За даними джерел РБК-Україна, далекобійні дрони СБУ вразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 - серце заводу. Саме вона спочатку очищає нафту від води і солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

"Газпром Нафтохім Салават" - російська нафтохімічна компанія, що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії, розташованим у місті Салават (республіка Башкортостан).

Підприємство займається повним циклом переробки вуглеводневої сировини і випускає 150 видів продукції, включно з бензином, дизельним паливом, мазутом, бітумом і поліетиленом.

Удари по НПЗ

Україна влітку 2025 року відновила удари по російських НПЗ і нафтопроводах. Це сталося після того, як Росія в червні порушила неоголошений мораторій на взаємні удари по енергетичних об'єктах.

Україна вже вибила близько 20% нафтопереробки на Росії, що призвело до паливної кризи в низці регіонів країни-агресора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Дрони
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"