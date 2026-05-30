Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі

Атака дронів на Таганрог

Нагадаємо, Росія в ніч на 30 травня пережила чергову атаку невідомих дронів. В одному з міст під удар потрапив танкер, а в іншому, ймовірно, атаковано нафтобазу.

Приблизно з першої години ночі місцеві пабліки Таганрога Ростовської області писали, що їхнє місто зазнає атаки. Інформація про загрозу дронів була протягом усієї ночі і щонайменше до 5 ранку.

У цей час після 03:45 у соцмережах почали з'являтися кадри з Таганрога. OSINT-канали повідомляли, що росіяни масово скаржаться на вибухи, а також була інформація, що вибухи гриміли в районі Таганрозької затоки і авіазаводу.