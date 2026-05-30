RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге

10:25 30.05.2026 Сб
2 мин
На военном аэродроме в Таганроге этой ночью было горячо
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге (Getty Images)

Ночью 30 мая Силы беспилотных систем уничтожили "Искандер" и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге Ростовской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

Ту-142 - дальний противолодочный самолет на базе стратегического бомбардировщика.

ОТРК "Искандер" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляет запуск ракет "земля-земля", подстрелен на пусковой позиции в окрестностях Таганрога.

"Визит вежливости в Таганрог осуществлен Птицами 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей,- у воды тоже прикуривало гут. Видео позже", - добавил "Мадьяр".

Атака дронов на Таганрог

Напомним, Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку неизвестных дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом, вероятно, атакована нефтебаза.

Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была в течение всей ночи и как минимум до 5 утра.

В это время после 03:45 в соцсетях начали появляться кадры из Таганрога. OSINT-каналы сообщали, что россияне массово жалуются на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ростовская областьСилы беспилотных системВойна в Украинеискандеры