Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге

Атака дронов на Таганрог

Напомним, Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку неизвестных дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом, вероятно, атакована нефтебаза.

Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была в течение всей ночи и как минимум до 5 утра.

В это время после 03:45 в соцсетях начали появляться кадры из Таганрога. OSINT-каналы сообщали, что россияне массово жалуются на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.