Дрони залітають з півночі: РФ зранку знову атакує Україну "Шахедами"

Ілюстративне фото: росіяни запустили "Шахеди" 30 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці вівторка, 30 вересня, Російська Федерація запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За попередніми даними, перші дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 7 години ранку. Зокрема, на Сумщині та Чернігівщині були залучені сили ППО для відбиття атаки.

Оновлено о 10:55

Ударні дрони рухались з півночі Харківщини БпЛА на південь Ізюмського району. Також Повітряні сили писали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Дніпропетровської області.

Станом на 10:00

Шахеди" фіксувались у Конотопському районі, в напрямку Чернігівщини. А також рухались з півночі Черкащини на Київщину ворожий БпЛА, в напрямку міста Богуслав.

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і негайно прямувати до укриттів у разі загрози. Також в Україні заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

Обстріл РФ 30 вересня

Вчора ввечері росіяни запустили декілька груп ударних дронів типу "Шахед"- їх було зафіксовано на півночі та в центрі країни.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксувались у Київській області - там внаслідок атаки постраждала жінка.

Окрім того, під ранок вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

