RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны залетают с севера: РФ с утра снова атакует Украину "Шахедами"

Иллюстративное фото: россияне запустили "Шахеды" 30 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром вторника, 30 сентября, Российская Федерация запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По предварительным данным, первые дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 7 часов утра. В частности, на Сумщине и Черниговщине были привлечены силы ПВО для отражения атаки.

По состоянию на 10:00 "Шахеды" фиксировались в Конотопском районе, в направлении Черниговщины. А также двигались с севера Черкасской области на Киевщину вражеский БпЛА, в направлении города Богуслав.

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и немедленно направляться в укрытия в случае угрозы. Также в Украине запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

 

Обстрел РФ 30 сентября

Вчера вечером россияне запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" - они были зафиксированы на севере и в центре страны.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны фиксировались в Киевской области - там в результате атаки пострадала женщина.

Кроме того, под утро вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов