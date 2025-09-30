Дроны залетают с севера: РФ с утра снова атакует Украину "Шахедами"

По предварительным данным, первые дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 7 часов утра. В частности, на Сумщине и Черниговщине были привлечены силы ПВО для отражения атаки.

По состоянию на 10:00 "Шахеды" фиксировались в Конотопском районе, в направлении Черниговщины. А также двигались с севера Черкасской области на Киевщину вражеский БпЛА, в направлении города Богуслав.

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и немедленно направляться в укрытия в случае угрозы. Также в Украине запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

