Дрони заходили хвилями, намагаючись вразити енергооб'єкти. Особливості атаки РФ

Обстріл України

Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу дронів-камікадзе для південних регіонів - Запорізької та Дніпропетровської областей. Потім загроза дронів виникла і для Одеси та області. Зокрема, в Одеській області лунали вибухи.

Зазначимо, що крім 13 дронів-камікадзе, які вдалося все збити, окупанти атакували Україну і балістикою - двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Білгородська область РФ).

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