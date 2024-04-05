UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дрони заходили хвилями, намагаючись вразити енергооб'єкти. Особливості атаки РФ

Фото: військові розповіли про особливості атаки РФ по Україні 5 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 5 квітня російські війська знову атакували України, застосувавши, як дрони, так і ракети. Атака відбувалась з півдня, а БПЛА заходили хвилями, намагаючись вразити енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував з півдня", - йдеться в повідомленні.

Перша хвиля

Ця атака була спрямована на Запорізьку і Дніпропетровську області.

Протягом понад двохгодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників - 2 у Дніпропетровській і 7 - в Запорізькій області.

Друга хвиля

В наступній хвилі ворог стрімко атакував Одеську область, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру.

"Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті", - констатували в повідомленні.

Маршрут дронів та робота ППО

Дрони типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонську область, так і з акваторії Чорного моря.

"Ворог знов прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали", - додали в Силах оборони півдня, уточнивши, що 13 дронів були збиті в цій операційній зоні.

Обстріл України

Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу дронів-камікадзе для південних регіонів - Запорізької та Дніпропетровської областей. Потім загроза дронів виникла і для Одеси та області. Зокрема, в Одеській області лунали вибухи.

Зазначимо, що крім 13 дронів-камікадзе, які вдалося все збити, окупанти атакували Україну і балістикою - двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Білгородська область РФ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніДрони