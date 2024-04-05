Дрони заходили хвилями, намагаючись вразити енергооб'єкти. Особливості атаки РФ

В ніч на 5 квітня російські війська знову атакували України, застосувавши, як дрони, так і ракети. Атака відбувалась з півдня, а БПЛА заходили хвилями, намагаючись вразити енергооб'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував з півдня", - йдеться в повідомленні.
Ця атака була спрямована на Запорізьку і Дніпропетровську області.
Протягом понад двохгодинної бойової роботи було збито 9 безпілотників - 2 у Дніпропетровській і 7 - в Запорізькій області.
В наступній хвилі ворог стрімко атакував Одеську область, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру.
"Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті", - констатували в повідомленні.
Дрони типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонську область, так і з акваторії Чорного моря.
"Ворог знов прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали", - додали в Силах оборони півдня, уточнивши, що 13 дронів були збиті в цій операційній зоні.
Російські війська в ніч із 4 на 5 квітня атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так, пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.
Пізніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу дронів-камікадзе для південних регіонів - Запорізької та Дніпропетровської областей. Потім загроза дронів виникла і для Одеси та області. Зокрема, в Одеській області лунали вибухи.
Зазначимо, що крім 13 дронів-камікадзе, які вдалося все збити, окупанти атакували Україну і балістикою - двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Білгородська область РФ).
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